PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Se incendia vehículo en Coronel Romero y Periférico

Presunta falla mecánica habría originado el fuego; no se reportan personas lesionadas

Por Redacción

Febrero 23, 2026 08:13 a.m.
A
Se incendia vehículo en Coronel Romero y Periférico

Un vehículo se incendió la noche de este domingo en la zona de Coronel Romero y Periférico, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad comenzó a arder presuntamente por una falla mecánica. Testigos que se encontraban en el lugar dieron aviso a las autoridades al observar el fuego.

Elementos de emergencia acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

