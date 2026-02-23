Se incendia vehículo en Coronel Romero y Periférico
Presunta falla mecánica habría originado el fuego; no se reportan personas lesionadas
Un vehículo se incendió la noche de este domingo en la zona de Coronel Romero y Periférico, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad comenzó a arder presuntamente por una falla mecánica. Testigos que se encontraban en el lugar dieron aviso a las autoridades al observar el fuego.
Elementos de emergencia acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
