logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería

Fotogalería | Un día después del 8M

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque en Periférico provoca derrame de diésel

El accidente ocurrió en el puente del Periférico y Calle 71, afectando la circulación.

Por Redacción

Marzo 09, 2026 03:14 p.m.
A
Choque en Periférico provoca derrame de diésel

Protección Civil atendió esta tarde un choque que provocó el derrame de diésel en el Periférico.

Se informó que elementos de Protección Civil de Villa de Pozos realizaron labores de limpieza para retirar el diésel derramado tras el accidente en el que se vio involucrado un tráiler y un camión cisterna en el puente del Periférico y Calle 71.

Foto: PC 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las acciones se llevaron a cabo para reducir riesgos y garantizar la seguridad de las y los automovilistas que transitan por la zona.

Se recomendó circular con precaución.

LEA TAMBIÉN

Choque y volcadura deja fuertes daños en Periférico

Un aparatoso choque y volcadura se suscitó en el Anillo Periférico Norte, en donde los daños materiales fueron cuantiosos pero afortunadamente no hubo lesionados. El hecho ocurrió cerca de las doce d...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque en Periférico provoca derrame de diésel
Choque en Periférico provoca derrame de diésel

Choque en Periférico provoca derrame de diésel

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en el puente del Periférico y Calle 71, afectando la circulación.

Ponchallantas causan daños en varios vehículos en Valles
Ponchallantas causan daños en varios vehículos en Valles

"Ponchallantas" causan daños en varios vehículos en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Policía Municipal y Guardia Civil Estatal realizaron patrullajes y retiraron los artefactos

Judicializan caso de guardias civiles involucrados en muertes
Judicializan caso de guardias civiles involucrados en muertes

Judicializan caso de guardias civiles involucrados en muertes

SLP

Rolando Morales

García Cázares informó que los agentes están a disposición del juez de control y la audiencia continuará el viernes

Aclaran caso de tamalero inconsciente en Carranza
Aclaran caso de tamalero inconsciente en Carranza

Aclaran caso de tamalero inconsciente en Carranza

SLP

Redacción

Autoridades municipales descartan agresión en caso de vendedor de tamales en avenida Carranza