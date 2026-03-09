Choque en Periférico provoca derrame de diésel
El accidente ocurrió en el puente del Periférico y Calle 71, afectando la circulación.
Protección Civil atendió esta tarde un choque que provocó el derrame de diésel en el Periférico.
Se informó que elementos de Protección Civil de Villa de Pozos realizaron labores de limpieza para retirar el diésel derramado tras el accidente en el que se vio involucrado un tráiler y un camión cisterna en el puente del Periférico y Calle 71.
Foto: PC
Las acciones se llevaron a cabo para reducir riesgos y garantizar la seguridad de las y los automovilistas que transitan por la zona.
Se recomendó circular con precaución.
