Seguridad

Choque múltiple en carretera a Rioverde

Cuatro vehículos, incluyendo Kia y Nissan Versa, resultaron dañados en el accidente sin reportes de heridos.

Por Redacción

Febrero 26, 2026 04:51 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un choque múltiple por alcance se registró este jueves en carretera a Rioverde y dejó daños en 4 autos.

Fue justo en la cima del puente Colorines con dirección al distribuidor Benito Juárez, donde colisionaron una Kia, un Nissan tipo Versa, un Volkswagen Jetta y un Suzuki.

Solo se reportan daños materiales sin heridos tras el choque múltiple en la carretera a Rioverde.

SLP

Redacción

