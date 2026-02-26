Choque múltiple en carretera a Rioverde
Cuatro vehículos, incluyendo Kia y Nissan Versa, resultaron dañados en el accidente sin reportes de heridos.
A
Un choque múltiple por alcance se registró este jueves en carretera a Rioverde y dejó daños en 4 autos.
Fue justo en la cima del puente Colorines con dirección al distribuidor Benito Juárez, donde colisionaron una Kia, un Nissan tipo Versa, un Volkswagen Jetta y un Suzuki.
Solo se reportan daños materiales sin heridos tras el choque múltiple en la carretera a Rioverde.
