Choque múltiple en Villa de Reyes

Seis vehículos involucrados en un incidente en la carretera 37 a la altura a la entrada a la comunidad El Socavón en el municipio de Villa de Reyes.

El accidente se registró después del medio día en el kilómetro 150 donde un tráiler y cinco vehículos más se vieron involucrados, uno de ellos volcó.

Al sitio arribaron paramédicos de Villa de Reyes quienes valoraron y trasladaron a las personas que resultaron lesionadas para su atención médica .

Policía municipal de Villa de Reyes tomó conocimiento.

