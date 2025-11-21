logo pulso
Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Seguridad

Choque múltiple en Villa de Reyes

Tráiler y cinco vehículos más se vieron involucrados, uno de ellos volcó

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Choque múltiple en Villa de Reyes

Seis vehículos involucrados en un incidente en la carretera 37 a la altura a la entrada a la comunidad El Socavón en el municipio de Villa de Reyes.

El accidente se registró después del medio día en el kilómetro 150 donde un tráiler y cinco vehículos más se vieron involucrados, uno de ellos volcó. 

Al sitio arribaron paramédicos de Villa de Reyes quienes valoraron y trasladaron a las personas que resultaron lesionadas para su atención médica .

Policía municipal de Villa de Reyes tomó conocimiento.

    SSPC descarta riesgo en Ahualulco tras multihomicidio
    SLP

    Rubén Pacheco

    Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, brinda detalles sobre la situación de seguridad en Ahualulco tras el incidente en Cerro Blanco.

    Incautan dos motos robadas, un detenido
    SLP

    Redacción

    En flagrancia, sorprenden a supuestos ladrones
    SLP

    Redacción

    Muere mecánico al ser aplastado por un autobús
    SLP

    Redacción

    Le reparaba la suspensión dentro de un taller en la Col. 21 de Marzo