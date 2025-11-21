Choque múltiple en Villa de Reyes
Tráiler y cinco vehículos más se vieron involucrados, uno de ellos volcó
Seis vehículos involucrados en un incidente en la carretera 37 a la altura a la entrada a la comunidad El Socavón en el municipio de Villa de Reyes.
El accidente se registró después del medio día en el kilómetro 150 donde un tráiler y cinco vehículos más se vieron involucrados, uno de ellos volcó.
Al sitio arribaron paramédicos de Villa de Reyes quienes valoraron y trasladaron a las personas que resultaron lesionadas para su atención médica .
Policía municipal de Villa de Reyes tomó conocimiento.
