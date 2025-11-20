logo pulso
Seguridad

Incautan dos motos robadas, un detenido

Por Redacción

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Oficiales de la Policía Municipal realizaron, en diferentes puntos, la localización y recuperación de dos motocicletas que contaban con reporte de robo.

En uno de los hallazgos se detuvo al conductor al no poder acreditar la propiedad, motivo por el que quedó a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

El primer hecho se registró en las avenidas Coronel Romero y Salvador Nava Martínez, donde los agentes municipales detectaron a un motociclista circulando en sentido opuesto sobre la primera vía en mención, por lo que le dieron alcance para indicarle la falta cometida.

Al entrevistar al tripulante, de nombre Luis “N” de 21 años, este no presentó documentos para acreditar la propiedad de la motocicleta urbana marca Itálika  en color rojo, por lo que se consultó en el sistema único de información policial el número de serie, indicando que contaba con reporte de robo desde el pasado 15 de octubre.

La segunda localización se efectuó durante patrullajes preventivos en la Zona Industrial, donde se auxilió a un ciudadano que indicó haber observado en la delegación de Pozos una motocicleta de su propiedad que había sido robada en días pasados. Al acudir al apoyo se localizó una motocicleta marca CFMoto blanco con negro, abandonada recientemente, la cual coincidía con las características brindadas por la parte afectada.

En ambos casos, los agentes municipales procedieron con el resguardo de las unidades en una pensión.

