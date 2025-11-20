logo pulso
SSPC descarta riesgo en Ahualulco tras multihomicidio

Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, brinda detalles sobre la situación de seguridad en Ahualulco tras el incidente en Cerro Blanco.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 20, 2025 03:12 p.m.
A
Luego del asesinato de cinco hombres en la comunidad de Cerro Blanco, en el municipio de Ahualulco, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la operatividad y gobernabilidad de la municipalidad se desarrolla con normalidad.

Para el mando policiaco, el crimen de la delincuencia organizada no está relacionado con Ahualulco, ni con otro municipio, sin embargo, no especificó si se refería a si las víctimas eran originarias del lugar.

Sostuvo que después de los hechos, la Guardia Civil Estatal (GCE) realizó varios operativos de vigilancia y disuasión en la cabecera municipal y las localidades que lo conforman, y no se detectó nada "fuera de lo común".

"Nosotros tenemos mucha presencia ahí derivado de eventos anteriores. Estamos muy pendientes realizando patrullamiento, pero más realizando inteligencia de gabinete y de campo", comentó.

