En flagrancia, sorprenden a supuestos ladrones

Tres presuntos ladrones a los que se sorprendió robando, fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad, dichas acciones resultaron de la atención inmediata a reportes ciudadanos en distintas colonias.

En un caso, los agentes municipales se presentaron en un domicilio de la calle El Carrizal, en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, donde el propietario de un inmueble solicitó su apoyo, ya que ubicó a un individuo en la azotea de su casa, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ya que estaba robando la tubería de cobre del agua.

En el lugar se ubicó al señalado, quien se identificó como Roberto “N” de 21 años, a quien se le encontraron tres tubos de cobre que ya se andaba robando.

Por otro lado, en la calle Candelario Zapata, en la colonia 21 de Marzo, los policías soledenses atendieron un reporte en el que se observó a un sujeto dentro de un establecimiento de telecomunicaciones, quien intentó llevarse un rollo de cable, pecheros de metal y dos piezas de metal.

Para entrar al local dañó la puerta pero fue desscubrierto en interior con el material mencionado, y luego de dialogar con él, dijo llamarse Juan “N” de 18 años; la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.

Por último, en la calle Guamúchil, en la colonia Arboledas, se dio respuesta a un auxilio en el que se identificó a un hombre que también entró a una casa sin permiso con la aparente intención de robar, el propietario pidió proceder legalmente en contra de quien se presentó como José “N” de 48 años.

A los tres se les hizo saber que serían detenidos por presunto allanamiento, robo a casa habitación y a comercio, respectivamente, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.