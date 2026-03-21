Choque por alcance en avenida Juárez deja daños materiales

Solo daños materiales se registraron en un choque por alcance en la avenida Juárez, próximo al Circuito Potosí.

El reporte fue cerca de las 12:00 del día, cuando el conductor de un VW Jetta de color café que circulaba sobre la avenida Juárez con dirección a Salvador Nava impactó por alcance a otro vehículo, pero el guiador se retiró del lugar.

Solo se reportaron cuantiosos daños en la unidad.