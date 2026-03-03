Choque volcadura, deja dos lesionados

CIUDAD VALLES.- Una vecina del fraccionamiento El Consuelo y su acompañante resultaron lesionados luego de sufrir un aparatoso accidente vehicular en la calle Antiguo Camino a Tanzacalte.

El percance ocurrió poco antes de la medianoche del domingo, entre las calles Belisario Domínguez y Corregidora, a la altura de la colonia Vista Hermosa.

Una mujer identificada como Silvana F., de 46 años de edad, vecina del fraccionamiento El Consuelo, conducía una camioneta Ford Explorer gris, y la acompañaba Ismael S., de 35 años, con domicilio en el ejido Las Armas, municipio de Tancanhuitz.

De acuerdo con la información recabada, la conductora se dirigía a su casa, pero se presume que circulaba a exceso de velocidad y, de manera repentina, perdió el control del volante; se salió del camino y chocó contra un poste de concreto. Posteriormente, la unidad volcó y quedó con las llantas hacia arriba.

Vecinos del sector reportaron el accidente al Sistema de Emergencias 9-1-1, mencionando que los ocupantes de la Explorer estaban atrapados.

Por ello se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Bomberos, elementos de Protección Civil Municipal, oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como vigilantes de la CTM.

Sin embargo, la pareja no estaba prensada y enseguida fue llevada a la clínica del IMSS.

La camioneta quedó bajo resguardo de los policías, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para remolcarla a un corralón.