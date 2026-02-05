Choque y volcadura en Valles; adulto mayor sale ileso
La Cruz Roja atendió el accidente vehicular en el bulevar Carretera al Ingenio
CIUDAD VALLES.- Un hombre de edad avanzada volcó su vehículo luego de chocar contra una camioneta en el bulevar Carretera al Ingenio.
Lo anterior sucedió este jueves por la tarde, cerca del cruce con la calle Sabino de la colonia Guadalupe, y a unos metros del restaurante de mariscos El Siete Mares.
Un adulto mayor identificado como José Víctor R., vecino de la colonia Vista Hermosa, manejaba un vehículo Chevrolet Aveo negro, con dirección del Ingenio Plan de Ayala hacia la zona centro.
Pero presuntamente, a causa de la velocidad y la falta de precaución, chocó por alcance contra una camioneta SUV marca Hyundai; posteriormente su vehículo volcó, quedando con las llantas hacia arriba.
El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, y en minutos llegaron paramédicos de la Cruz Roja, pero de manera milagrosa José Víctor resultó ileso.
Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes pidieron apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada. Se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.
Trailero sufre una aparatosa volcadura
RIOVERDE.- Trailero sufre accidente aparatosa volcadura, quedó prensado; los hechos ocurrieron la madrugada de ayer cuando Alejandro originario de Irapuato, manejaba un tráiler, perdió el control del ...
