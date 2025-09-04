logo pulso
CÁLIDA BIENVENIDA

CÁLIDA BIENVENIDA

Cierran Julián de los Reyes por obra de rehabilitación

Es en el tramo de Ignacio Allende a José María Morelos, en la zona centro

Por Redacción

Septiembre 04, 2025 11:22 a.m.
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó sobre un reporte de cierre de calle en el centro de la ciudad.

Esto, por el arranque de obras de rehabilitación en la calle Julián de los Reyes en el tramo de Ignacio Allende a José María Morelos.

La Policía Vial habilitó como ruta alterna las calles de Allende hacia Mier y Terán para retomar la calle de Morelos.

