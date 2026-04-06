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Seguridad

Cinco heridos, deja un choque en Xilitla

Conductor invadió carril en la carretera y sobrevino el percance

Por Redacción

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Cinco heridos, deja un choque en Xilitla

XILITLA. -Ocurrió un choque de frente entre dos vehículos sobre la carretera que conduce a Xilitla, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer y el bebé que llevaba en brazos.

El percance ocurrió este domingo por la tarde sobre la carretera federal número 120, a la altura de la localidad Ixtacamel, a donde llegaron para brindar auxilio elementos de Protección Civil Municipal, así como de Seguridad Pública de este municipio.

Se informó que el conductor de un vehículo marca Chevrolet Aveo blanco aparentemente no extremó precauciones al circular en condiciones de lluvia y, en una curva, invadió carril y chocó contra una camioneta Nissan gris, doble cabina.

En el lugar resultaron lesionados Angélica María Navarro, de 52 años de edad, quien vive en el municipio de Axtla de Terrazas, su esposo, así como Itzel Estefanía, de 25 años; también resultaron lesionadas Sarahi Santiago, de 32 años, vecina del municipio de Tamuín, y su bebé de seis meses de nacida.

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Se informó que las lesiones que sufrieron no eran graves; sin embargo, fueron llevados a un hospital para revisión médica.

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