logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic de Carmona

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic de Carmona

Un enorme incendio forestal mantiene a las autoridades en alerta en Mexquitic de Carmona.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se ubica desde la fracción serrana de Milpillas hasta las Cruces, en el vecino municipio.

Cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar, mientras la columna es visible desde la carretera a Zacatecas y la zona metropolitana. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, informó que debido a la extensión del incendio, se involucran en las labores la Conafor, la Unidad Estatal de Protección Civil y Protección Civil de Mexquitic de Carmona. Hasta ahora se desconoce cómo inició el fuego a propagarse, pero encuentra a su paso suficiente material combustible en la hierba seca de la zona.

Además, el operativo para tratar de sofocarlo enfrenta algunas dificultades por la presencia de viento, según se reporta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles
Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles

Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Miriam, de 45 años, fue encontrada sin vida cerca de la colonia Gregorio Osuna

Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic (fotos y video)
Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic (fotos y video)

Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic (fotos y video)

SLP

Pulso Online

El siniestro abarca desde la zona de Milpillas hasta Las Cruces

Sorprenden a sujeto con cristal y ponchallantas en Ciudad Valles
Sorprenden a sujeto con cristal y ponchallantas en Ciudad Valles

Sorprenden a sujeto con "cristal" y "ponchallantas" en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Francisco "N", de 30 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado

GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga
GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga

GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga

SLP

Redacción

Reportan 100 dosis de cristal y cinco vehículos recuperados.