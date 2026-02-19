Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic de Carmona
Un enorme incendio forestal mantiene a las autoridades en alerta en Mexquitic de Carmona.
De acuerdo con los reportes, el siniestro se ubica desde la fracción serrana de Milpillas hasta las Cruces, en el vecino municipio.
Cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar, mientras la columna es visible desde la carretera a Zacatecas y la zona metropolitana. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, informó que debido a la extensión del incendio, se involucran en las labores la Conafor, la Unidad Estatal de Protección Civil y Protección Civil de Mexquitic de Carmona. Hasta ahora se desconoce cómo inició el fuego a propagarse, pero encuentra a su paso suficiente material combustible en la hierba seca de la zona.
Además, el operativo para tratar de sofocarlo enfrenta algunas dificultades por la presencia de viento, según se reporta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Miriam, de 45 años, fue encontrada sin vida cerca de la colonia Gregorio Osuna
Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic (fotos y video)
Pulso Online
El siniestro abarca desde la zona de Milpillas hasta Las Cruces
Sorprenden a sujeto con "cristal" y "ponchallantas" en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Francisco "N", de 30 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado