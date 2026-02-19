Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic de Carmona

Un enorme incendio forestal mantiene a las autoridades en alerta en Mexquitic de Carmona.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se ubica desde la fracción serrana de Milpillas hasta las Cruces, en el vecino municipio.

Cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar, mientras la columna es visible desde la carretera a Zacatecas y la zona metropolitana. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, informó que debido a la extensión del incendio, se involucran en las labores la Conafor, la Unidad Estatal de Protección Civil y Protección Civil de Mexquitic de Carmona. Hasta ahora se desconoce cómo inició el fuego a propagarse, pero encuentra a su paso suficiente material combustible en la hierba seca de la zona.

Además, el operativo para tratar de sofocarlo enfrenta algunas dificultades por la presencia de viento, según se reporta.

