Seguridad

Combaten tres incendios, uno en la Zona Industrial

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Combaten tres incendios, uno en la Zona Industrial

Tres incendios fueron combatidos por personal de Protección Civil Estatal en coordinación con otros cuerpos de auxilio, en donde hubo en maleza y quema de basura pero por suerte no hubo tragedias humanas.

Uno de los siniestros se registró en un terreno baldío en el Eje 140 y avenida CFE, en la Zona Industrial, donde los socorristas procedieron a realizar los trabajos correspondientes para controlarlo; en dichas labores participaron Protección Civil Estatal, Protección Civil de San Luis, Protección Civil de La Pila y personal del CERESO.

En este caso, el fuego, aledaño a la empresa SIMA, consumió maleza y plásticos, afectando una hectárea aproximadamente.

Por otra parte, también se reactivó un incendio en el basurero municipal de Villa de Reyes, por lo que se tuvieron que realizar las labores para extinguir las llamas con el apoyo de autoridades municipales.

De igual manera, el personal de PCE acudió a brindar apoyo para controlar otro incendio de vegetación en fracción San Miguel, perteneciente a Tanquián de Escobedo en la Huasteca Potosina.

