Con armas de fuego, apresan a maleante
Derivado de recorridos de prevención y vigilancia, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre con armas de fuego y una dosis de cristal, esto en la colonia Altamar Residencial.
Los policías soledenses transitaban sobre la avenida de Los Valles, a la altura de la colonia mencionada, donde ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas; luego de acercarse y dialogar con él, se identificó como Ossiel "N" de 36 años.
Al sujeto le encontraron una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal", así como dos objetos semejantes a un arma de fuego y un arma artesanal, además de 49 casquillos útiles.
Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra la salud y portación de arma prohibida, y después se presentó ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.
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