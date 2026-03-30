logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con armas de fuego, apresan a maleante

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Con armas de fuego, apresan a maleante

Derivado de recorridos de prevención y vigilancia, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre con armas de fuego y una dosis de cristal, esto en la colonia Altamar Residencial.

Los policías soledenses transitaban sobre la avenida de Los Valles, a la altura de la colonia mencionada, donde ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas; luego de acercarse y dialogar con él, se identificó como Ossiel "N" de 36 años.

Al sujeto le encontraron una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal", así como dos objetos semejantes a un arma de fuego y un arma artesanal, además de 49 casquillos útiles.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra la salud y portación de arma prohibida, y después se presentó ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Caen 39 en operativos de la GCE en SLP
    Caen 39 en operativos de la GCE en SLP

    Caen 39 en operativos de la GCE en SLP

    SLP

    Redacción

    Aseguran vehículos robados y droga

    Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí
    Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí

    Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí

    SLP

    Redacción

    Un automóvil perdió el control y cayó a un desnivel en Circuito Potosí, sin causar lesiones graves.

    Se estrella carro contra un árbol en Tamuín
    Se estrella carro contra un árbol en Tamuín

    Se estrella carro contra un árbol en Tamuín

    SLP

    Redacción

    Motociclistas resultan heridos en accidentes
    Motociclistas resultan heridos en accidentes

    Motociclistas resultan heridos en accidentes

    SLP

    Redacción