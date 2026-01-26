Con armas prohibidas, sorprenden a maleantes

logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, Los hechos ocurrieron en la colonia Valle de la Palma y Cabecera Municipal en patrullajes desplegados para combatir la incidencia delictiva.

En la calle Palma Alejandra, en la colonia Valle de la Palma, los agentes municipales ubicaron a un individuo previamente reportado por supuestas detonaciones de arma de fuego, por lo que se acercaron a señalarle el señalamiento en su contra, y luego de entrevistarlo se identificó como Édgar "N" de 40 años, a quien le encontraron un arma de fuego tipo revólver calibre .22 con un cartucho percutido en el tambor.

Por otra parte, en la calle Pedro de Gante, en  Cabecera Municipal, policías soledenses detectaron a un sujeto que fue señalado por un ciudadano de amenazarlo, por lo que se acercaron a dialogar con él, después de varios minutos dijo llamarse Raúl "N" de 53 años, localizándole un objeto punzo cortante similar a un machete.

A ambos les informaron que serían detenidos por portación de arma prohibida, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán con el proceso correspondiente.

