logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con armas prohibidas, sorprenden a vándalos

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Con armas prohibidas, sorprenden a vándalos

Agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en recorridos de seguridad en las colonias Rancho Nuevo y Rancho Pavón.

A la altura de la Privada Huehuetlán, en la colonia Rancho Nuevo, oficiales municipales observaron a un individuo que comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, dándole alcance de manera inmediata, y después de varios minutos de diálogo dijo llamarse Francisco "N" de 37 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por otra parte, en la calle Cantil, en la colonia Rancho Pavón, policías soledenses observaron a un sujeto que alteraba el orden público, después de varios minutos de diálogo se identificó como Gerardo "N" de 18 años, localizándole un utensilio con hoja metálica afilada semejante a un machete.

A los dos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma prohibida, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A la cárcel 4 años por golpiza en Tamasopo
A la cárcel 4 años por golpiza en Tamasopo

A la cárcel 4 años por golpiza en Tamasopo

SLP

Redacción

Contra policías municipales, mayoría de las recomendaciones de CEDH
Contra policías municipales, mayoría de las recomendaciones de CEDH

Contra policías municipales, mayoría de las recomendaciones de CEDH

SLP

Samuel Moreno

El organismo ha emitido seis llamamientos a corporaciones en lo que va del 2025

Por abigeato, más de 12 carpetas de investigación al mes
Por abigeato, más de 12 carpetas de investigación al mes

Por abigeato, más de 12 carpetas de investigación al mes

SLP

Rubén Pacheco

Conductor es embestido en cruce ferroviario
Conductor es embestido en cruce ferroviario

Conductor es embestido en cruce ferroviario

SLP

Huasteca Hoy

El joven circulaba con dirección del Ingenio hacia el fraccionamiento Praderas del Río