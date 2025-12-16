Con armas prohibidas, sorprenden a vándalos

Agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en recorridos de seguridad en las colonias Rancho Nuevo y Rancho Pavón.

A la altura de la Privada Huehuetlán, en la colonia Rancho Nuevo, oficiales municipales observaron a un individuo que comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, dándole alcance de manera inmediata, y después de varios minutos de diálogo dijo llamarse Francisco "N" de 37 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por otra parte, en la calle Cantil, en la colonia Rancho Pavón, policías soledenses observaron a un sujeto que alteraba el orden público, después de varios minutos de diálogo se identificó como Gerardo "N" de 18 años, localizándole un utensilio con hoja metálica afilada semejante a un machete.

A los dos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma prohibida, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

