Con bolsa de "mota", sorprenden a individuo

Encontrándose en patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante sur de la ciudad, oficiales de la Policía Municipal efectuaron la detención de un sujeto que fue detectado en posesión de un envoltorio de marihuana, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Los agentes municipales realizaban recorridos preventivos sobre la colonia San Salvador, cuando al circular sobre la calle Trojes del Desierto, vieron a un hombre que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que detuvieron la unidad policial para indicarle la falta administrativa cometida.

Al entrevistarse con el hombre, notaron que tomó una actitud nerviosa, llevando sus manos a sus bolsillos en varias ocasiones, por lo que le indicaron de una inspección preventiva de seguridad, donde se le encontró una bolsa que contenía hierba seca verde con las características físicas a la marihuana.

Los oficiales le informaron del probable delito cometido a Hugo "N" de 41 años, a quien se le dio lectura los derechos que le asisten como persona detenida.

Posteriormente fue canalizado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica y finalmente presentado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.