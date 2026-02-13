Con navaja, cachan a un malviviente

En presencia que se despliega en toda la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, esto en la colonia 21 de Marzo.

Los oficiales municipales transitaban sobre la calle Francisco González Bocanegra, en la colonia mencionada, donde ubicaron a un individuo que comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, por lo que le dieron alcance de manera inmediata.

Después de dialogar con el sujeto, se identificó como José "N" de 25 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a una navaja.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por portación de arma prohibida, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal por el delito de portar arma prohibida.

