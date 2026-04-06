Con navajas, detectan a dos vándalos
Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, ambos portaban navajas en las colonias San Felipe y Genovevo Rivas Guillén.
Los agentes municipales circulaban sobre avenida México, en la colonia San Felipe, donde ubicaron a un individuo que manejaba a exceso de velocidad una motocicleta, mismo al que le dieron alcance y, después de entrevistarlo, se identificó como Juan "N" de 19 años, quien mostró una actitud agresiva hacia la autoridad, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja.
Por otra parte, en la avenida Genovevo Rivas Guillén, en la colonia del mismo nombre, oficiales municipales tuvieron contacto con Alfonso "N" de 33 años, quien fue reportado por caminar con lo que parecía un arma en la vía pública, localizándole un utensilio con hoja metálica afilada, semejante a una navaja.
A los dos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.
