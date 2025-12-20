Con una "cachimba", sorprenden a individuo

Un hombre de 32 años fue detenido por agentes municipales en calles del Barrio de Tlaxcala, luego de ser detectado en posesión de un arma de fabricación casera, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

Encontrándose en patrullajes de seguridad y vigilancia, los oficiales de la Policía Municipal de la capital circulaban sobre la calle 16 de Septiembre y al aproximarse a la privada de Moctezuma notaron la presencia de un hombre que cargaba un televisor y una bolsa negra, el cual al ver la unidad policial tomó una actitud evasiva e intentó huir del lugar.

Al darle alcance, fue cuestionado por su actuar, además de indicarle de una inspección preventiva de seguridad, donde se le encontró al interior de la bolsa de plástico, un arma de fuego de fabricación casera en color gris, conocida como "cachimba".

Los agentes municipales procedieron al decomiso del objeto, informando al sujeto del probable hecho constitutivo de delito de portación de arma prohibida.

