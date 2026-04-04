Conductor fallece por infarto y choca contra auto

Cuando manejaba una camioneta por la carretera a Rioverde, a un conductor le sobrevino un infarto fulminante y por desgracia perdió la vida en el acto, por lo que ya fuera de control su unidad se estampó por alcance contra un automóvil que transitaba adelante.

El lamentable suceso tuvo lugar cerca de las diez de la mañana de este viernes, en que el ahora occiso, de unos 55 años de edad, manejaba una camioneta Plymouth Voyager sobre la mencionada carretera en dirección del distribuidor Juárez al Periférico Oriente.

Fue a la altura de la avenida Rivas Guillén, en la colonia del mismo nombre, en donde al conductor le sobrevino infarto y de esta forma perdió el control del volante a la derecha, pegándole a un automóvil Nissan Tiida que se encontraba estacionado cerca de un puente peatonal.

A causa del impacto y al estar sin control, la camioneta todavía arrastró al carro por alrededor de 20 metros hasta que finalmente se detuvo arriba de la banqueta.

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Casi enseguida al sitio arribaron elementos de la Policía Vial de Soledad, los cuales pidieron ayuda y los paramédicos llegaron a atender al conductor pero se dieron cuenta que ya había fallecido víctima de un infarto.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista para entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos ante el Ministerio Público, en tanto que la camioneta fue enviada a una pensión.