Conductor pierde control y choca cerca de la Ricolino

Daños materiales de consideración se registraron en un choque de vehículo en el Circuito Potosí a la altura de la Ricolino. El reporte fue cerca de las 14:00 horas.

En la zona, el conductor de un automóvil Seat circulaba sobre el bulevar con dirección a la colonia Arbolitos, pero al llegar a la parte descendente del puente, pierde el control hacia su izquierda y choca con la guarnición para seguir su trayectoria y finalmente quedar en el carril lateral.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al conductor, no ameritando traslado a una clínica.

Elementos de la Guardia Civil División Caminos tomaron conocimiento de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí