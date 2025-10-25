Conductor pierde control y choca cerca de la Ricolino
Cruz Roja interviene en el accidente, pero no fue necesaria la hospitalización
Daños materiales de consideración se registraron en un choque de vehículo en el Circuito Potosí a la altura de la Ricolino. El reporte fue cerca de las 14:00 horas.
En la zona, el conductor de un automóvil Seat circulaba sobre el bulevar con dirección a la colonia Arbolitos, pero al llegar a la parte descendente del puente, pierde el control hacia su izquierda y choca con la guarnición para seguir su trayectoria y finalmente quedar en el carril lateral.
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al conductor, no ameritando traslado a una clínica.
Elementos de la Guardia Civil División Caminos tomaron conocimiento de los hechos.
