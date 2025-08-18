Conductor se pone violento y es arrestado

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron al conductor de un vehículo que manejaba en forma temeraria y además golpeó a uno de los policías que le marcaron el alto, esto en calles de la colonia Santa Rosa.

Cuando los policías transitaban sobre Avenida San Gabriel, en la colonia mencionada, observaron a un conductor que manejaba a exceso de velocidad y de forma temeraria, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros, por lo que se le marcó el alto.

Los agentes se acercaron a dialogar con el sujeto e informarle la debida sanción, mismo que reaccionó de forma agresiva y golpeó a uno de los oficiales, además de mostrar resistencia al debido protocolo de actuación.

Después de varios minutos, el hombre se identificó como Ari “N” de 32 años de edad, a quien se le dio a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra servidores públicos y lesiones, además le informaron los derechos que la ley les concede.

El infractor fue llevado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.