Conductor se pone violento y es arrestado
Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron al conductor de un vehículo que manejaba en forma temeraria y además golpeó a uno de los policías que le marcaron el alto, esto en calles de la colonia Santa Rosa.
Cuando los policías transitaban sobre Avenida San Gabriel, en la colonia mencionada, observaron a un conductor que manejaba a exceso de velocidad y de forma temeraria, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros, por lo que se le marcó el alto.
Los agentes se acercaron a dialogar con el sujeto e informarle la debida sanción, mismo que reaccionó de forma agresiva y golpeó a uno de los oficiales, además de mostrar resistencia al debido protocolo de actuación.
Después de varios minutos, el hombre se identificó como Ari “N” de 32 años de edad, a quien se le dio a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra servidores públicos y lesiones, además le informaron los derechos que la ley les concede.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El infractor fue llevado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.
no te pierdas estas noticias
Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa
Redacción
Cayó sobre el cuarto de válvula, ocasionándose fuertes fracturas en el cuerpo