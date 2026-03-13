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Seguridad

Confirman ataque contra guardia civil en Matehuala

Autoridades estatales refuerzan operativos de seguridad

Por Redacción

Marzo 13, 2026 02:25 p.m.
A
Confirman ataque contra guardia civil en Matehuala

Este jueves por la noche, sujetos desconocidos atacaron con armas de fuego a un mando regional de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de Matehuala, sin embargo, el oficial no resultó herido.

Así lo confirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien complementó que el reporte policial homologado solo dio cuenta de varios impactos de bala en la patrulla en que se movilizaba el elemento.

Frente a ese tipo de agresiones en contra de las fuerzas del orden, el funcionario estatal afirmó que existe una política de combate frontal contra la delincuencia, por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) despliega diferentes medidas en coordinación con la federación y los municipios.

Negó que la municipalidad sea vulnerable al denominado "efecto cucaracha", porque, mediante los operativos de seguridad a cargo de la corporación estatal, se garantiza paz y tranquilidad para la ciudadanía.

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"Estamos comprometidos en pacificar todo el altiplano potosino. Ayer estuvo por ahí en la tarde. El gobernador no ha quitado el dedo del renglón en materia de seguridad pública; la propia federación así lo ha reconocido", remató.

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