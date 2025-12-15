Detienen a 3 con vehículos robados

Mediante las labores preventivas de la Guardia Civil Estatal y su División Caminos, cinco unidades que contaban con reporte de robo fueron aseguradas y, además, se detuvo a tres personas por el probable delito de posesión de vehículos con reporte de robo.

Durante las labores realizadas por la corporación estatal, en el retén ubicado sobre la carretera 80 a Guadalajara, los agentes detectaron y detuvieron a José "N" de 30 años de edad, quien no pudo comprobar ser dueño de la motocicleta Yamaha, color azul, en la que se desplazaba, la cual resultó que tenía reporte de robo en el municipio de Charcas.

En la capital potosina, en el Barrio de Tlaxcala, oficiales de la GCE detuvieron a Giovanni "N" de 24 años de edad, a quien se le aseguró una motocicleta marca Itálika modelo 2016, hurtada del mismo sector donde fue recuperada.

A su vez, en el municipio de Matehuala, se detuvo a Diana "N" de 34 años de edad, luego de asegurarle una camioneta Dodge tipo Ram, con reporte de robo de la colonia San Miguel, en este municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La División Caminos de la GCE, aseguró un automotor marca Mitsubishi, modelo 2018, en el Barrio de San Juan de Guadalupe. La unidad tenía reporte de robo en el mismo sector.

Por último, en el municipio de Moctezuma, una camioneta marca Nissan, línea Estacas, se aseguró en la carretera federal 63. El vehículo tenía reporte de robo en la capital potosina.

Tanto las personas detenidas como las unidades aseguradas, fueron remitidas ante el Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se les defina su situación legal.