logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a 3 con vehículos robados

En total se aseguraron cinco unidades, entre motos y camionetas, en esa situación

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a 3 con vehículos robados

Mediante las labores preventivas  de la Guardia Civil Estatal  y su División Caminos,  cinco unidades  que contaban  con reporte de robo  fueron aseguradas y, además,  se detuvo  a tres personas por el probable delito de posesión de vehículos con reporte de robo.

Durante las labores realizadas por la corporación estatal, en el retén ubicado sobre la carretera 80 a Guadalajara, los agentes detectaron y detuvieron a José "N" de 30 años de edad, quien no pudo comprobar ser dueño de la motocicleta Yamaha, color azul, en la que se desplazaba, la cual resultó que tenía reporte de robo en el municipio de Charcas.

En la capital potosina,  en el Barrio de Tlaxcala,  oficiales de la GCE detuvieron a  Giovanni "N" de 24 años de edad, a quien se le aseguró  una motocicleta  marca Itálika modelo 2016, hurtada del mismo  sector  donde fue recuperada.

A su vez, en el municipio  de Matehuala, se detuvo a Diana "N" de 34 años de edad,  luego de asegurarle  una camioneta  Dodge tipo Ram, con reporte de robo de la colonia  San Miguel, en este municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La División Caminos de la GCE,  aseguró  un automotor marca Mitsubishi, modelo 2018, en el Barrio de San Juan de Guadalupe. La unidad tenía reporte de robo en el mismo sector.

Por último,  en el municipio de Moctezuma,  una camioneta  marca Nissan, línea  Estacas, se aseguró  en la carretera federal 63. El vehículo  tenía reporte de robo en la capital potosina.

Tanto las personas detenidas como las unidades aseguradas, fueron remitidas ante el Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se les defina su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga
Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga

Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Actos de rapiña siguen a la colisión de tráileres en Villa de Arriaga, dejando un herido

Solo daños tras salida de camino en la carretera 57
Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

SLP

Redacción

El accidente ocurrió después de las 6:00 de la mañana

Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal
Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

SLP

Redacción

Policías de Soledad lo detectaron en el Fracc. San Francisco de Asís

Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000
Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000

Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000

SLP

Redacción

Al parecer andaba vendiendo junto con otro que logró huir