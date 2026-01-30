logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Fotogalería

Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Controlan incendio en casa habitación de la colonia Aguje

Un hombre resultó ileso tras un incendio que consumió colchones viejos, plásticos y basura en una vivienda de la colonia El Aguje.

Por Redacción

Enero 30, 2026 03:57 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Esta tarde se registró un incendio en una casa habitación de la colonia el Aguje.

Al lugar, llegaron elementos de la SSPC municipal, bomberos y personal de Protección Civil municipal, quienes lograron controlar el siniestro en el inmueble de la avenida la avenida Salk.

En su interior se quemaron colchones viejos, plásticos y basura. Un hombre que habitaba la casa resultó ileso, según se informó.

LEA TAMBIÉN

Incendio en bodega genera severos daños materiales

RIOVERDE.- Se registró un fuerte incendio en una vivienda y bodega en la colonia Esperanza, que dejó muchos daños materiales y que finalmente pudo ser sofocado por los bomberos, luego de ardua lucha c...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Controlan incendio en casa habitación de la colonia Aguje
Controlan incendio en casa habitación de la colonia Aguje

Controlan incendio en casa habitación de la colonia Aguje

SLP

Redacción

Un hombre resultó ileso tras un incendio que consumió colchones viejos, plásticos y basura en una vivienda de la colonia El Aguje.

Deslindan a policías municipales de ataque a la GCE
Deslindan a policías municipales de ataque a la GCE

Deslindan a policías municipales de ataque a la GCE

SLP

Rubén Pacheco

Juárez Hernández confirmó la detención de dos sujetos involucrados en la agresión en San Ciro de Acosta

Video | Reportan asalto en sucursal de Sex Shop Venus
Video | Reportan asalto en sucursal de Sex Shop Venus

Video | Reportan asalto en sucursal de Sex Shop Venus

SLP

Pulso Online

Varios sujetos lograron llevarse dinero y mercancía diversa

Joven intenta huir de rehabilitación escalando casas (video)
Joven intenta huir de rehabilitación escalando casas (video)

Joven intenta huir de rehabilitación escalando casas (video)

SLP

Pulso Online

Finalmente pudo ser llevado a un centro de tratamiento contra las adicciones en Soledad