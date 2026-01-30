Controlan incendio en casa habitación de la colonia Aguje

Esta tarde se registró un incendio en una casa habitación de la colonia el Aguje.

Al lugar, llegaron elementos de la SSPC municipal, bomberos y personal de Protección Civil municipal, quienes lograron controlar el siniestro en el inmueble de la avenida la avenida Salk.

En su interior se quemaron colchones viejos, plásticos y basura. Un hombre que habitaba la casa resultó ileso, según se informó.

