Controlan incendio en casa habitación de la colonia Aguje
Un hombre resultó ileso tras un incendio que consumió colchones viejos, plásticos y basura en una vivienda de la colonia El Aguje.
Esta tarde se registró un incendio en una casa habitación de la colonia el Aguje.
Al lugar, llegaron elementos de la SSPC municipal, bomberos y personal de Protección Civil municipal, quienes lograron controlar el siniestro en el inmueble de la avenida la avenida Salk.
En su interior se quemaron colchones viejos, plásticos y basura. Un hombre que habitaba la casa resultó ileso, según se informó.
Incendio en bodega genera severos daños materiales
RIOVERDE.- Se registró un fuerte incendio en una vivienda y bodega en la colonia Esperanza, que dejó muchos daños materiales y que finalmente pudo ser sofocado por los bomberos, luego de ardua lucha c...
