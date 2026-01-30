Incendio en bodega genera severos daños materiales

logo pulso
Por Carmen Hernández

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Se registró un fuerte incendio en una vivienda y bodega en la colonia Esperanza, que dejó muchos daños materiales y que finalmente pudo ser sofocado por los bomberos, luego de ardua lucha contra el fuego. 

Los hechos ocurrieron en la 4ª. privada de Porfirio Díaz, cuando un incendio se generó en un cuarto, posteriormente las enormes llamaradas se dispersaron a una bodega contigua y las llamas amenazaban con propagarse, generando mucho temor entre las familias vecinas. 

Vecinos que se percataron de las enormes llamaradas solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos a bordo de la unidad M4, que lucharon contra las llamas que se extendían con gran voracidad. 

Debido a la intensidad del fuego, la mayoría de las cosas quedaron reducidas a chatarra en la vivienda y bodega.   Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio.

