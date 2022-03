Cuantiosos daños deja un choque entre un vehículo compacto y una camioneta en la carretera Valles-Tamazunchale

TANCANHUITZ. Una mujer no tuvo precaución al realizar una maniobra con su camioneta, y ocasionó un choque a la altura del ejido Las Armas en el municipio de Tancanhuitz.

Fue la mañana de este viernes cuando se suscitó el accidente, y presuntamente fue ocasionado por la conductora de una camioneta Chevrolet S10 blanca, de modelo reciente.

De acuerdo a la información obtenida, dicha unidad era conducida por una mujer, quien se desplazaba con dirección de Xolol hacia Ciudad Valle.

Al llegar al ejido Las Armas, maniobró porque al parecer pretendía retornar, sin embargo no tuvo precaución y se atravesó al paso de un vehículo Nissan March azul, cuyo conductor no alcanzó a frenar y chocó contra la pick up.

Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos, y se esperaba que hubiera un acuerdo, esto en presencia de los oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras.