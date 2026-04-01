Cuantiosos daños por accidente en carretera a Rioverde (fotos)

Un peatón resultó atropellado al intentar cruzar la carretera a Rioverde y la calle Gómez Palacio a la altura de la colonia 21 de Marzo.

El conductor de un VW Jetta perdió el control tras el atropello, lo que provocó una serie de impactos en cadena entre varios vehículos en la colonia 21 de marzo.

El reporte se recibió antes de las 11:00 de la mañana, cuando un peatón se atraviesa al paso del vehículo VW Jetta de color azul. Después de darle un leve golpe, el conductor pierde el control e impacta con el muro de contención para perder el control hacia su derecha e impactar a un Nissan March.

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Luego siguió su trayectoria errática e impactar con un automóvil Ford Contour, a su vez dañando en cadena a un vehículo Dodge Stratus GTIS, un Datsun y otro Dodge Stratus.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente.