logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Culebra causa pánico en el centro histórico

Fue rescatada por bomberos en la calle Comonfort

Por Martín Rodríguez

Agosto 28, 2025 04:53 p.m.
A
Culebra causa pánico en el centro histórico

Bomberos rescataron de una vivienda de la calle Comonfort en el centro histórico, una culebra que se movía por las protecciones.

Se trata de un animal inofensivo que en un principio causó miedo de quienes la descubrieron. 

Un hombre que caminaba por la Calle Comonfort, se encontró que en la reja de protección de una puerta de la casa marcada con el número 555, entre Zaragoza y Morelos, se movía lo que él creyó que era una víbora de cascabel, y de inmediato comenzó a grabar un video que distribuyó en cuentas de WhatsApp. 

De manera simultánea, personas que pasaban por ahí, solicitaron el apoyo de Bomberos para retirar el animal de ese lugar, y en cuestión de minutos llegaron al sitio y aseguraron la culebra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Adolfo Benavente explicó que se trata de un animal que puede ser manejable sin tantas medidas de cuidado, porque no es venenoso ni es propenso atacar a las personas.

Sin embargo, no se sabe de qué manera, la culebra llegó hasta las rejas de la fachada, pero mientras tanto, causó temor entre los vecinos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Culebra causa pánico en el centro histórico
Culebra causa pánico en el centro histórico

Culebra causa pánico en el centro histórico

SLP

Martín Rodríguez

Fue rescatada por bomberos en la calle Comonfort

Sobreviven dos a choque con incendio en la Valles-Tamazunchale
Sobreviven dos a choque con incendio en la Valles-Tamazunchale

Sobreviven dos a choque con incendio en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 14:00 horas

Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños
Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños

Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños

SLP

PULSO

Los hechos se registraron a las 02:00 de la tarde

Concentran accidentes las carreteras 57 y 70 en Soledad
Concentran accidentes las carreteras 57 y 70 en Soledad

Concentran accidentes las carreteras 57 y 70 en Soledad

SLP

Samuel Moreno

Seguridad Pública ha logrado reducirlos esta año asegura Serna Piña