Culebra causa pánico en el centro histórico
Fue rescatada por bomberos en la calle Comonfort
Bomberos rescataron de una vivienda de la calle Comonfort en el centro histórico, una culebra que se movía por las protecciones.
Se trata de un animal inofensivo que en un principio causó miedo de quienes la descubrieron.
Un hombre que caminaba por la Calle Comonfort, se encontró que en la reja de protección de una puerta de la casa marcada con el número 555, entre Zaragoza y Morelos, se movía lo que él creyó que era una víbora de cascabel, y de inmediato comenzó a grabar un video que distribuyó en cuentas de WhatsApp.
De manera simultánea, personas que pasaban por ahí, solicitaron el apoyo de Bomberos para retirar el animal de ese lugar, y en cuestión de minutos llegaron al sitio y aseguraron la culebra.
Adolfo Benavente explicó que se trata de un animal que puede ser manejable sin tantas medidas de cuidado, porque no es venenoso ni es propenso atacar a las personas.
Sin embargo, no se sabe de qué manera, la culebra llegó hasta las rejas de la fachada, pero mientras tanto, causó temor entre los vecinos.
