Dan 9 años de cárcel a sujeto por violación

En audiencia ante la autoridad judicial y conforme a derecho, personal de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) logró una sentencia condenatoria en contra de Lorenzo "N", al comprobar su responsabilidad en hechos constitutivos del delito de violación equiparada en concurso real con el delito de violencia familiar reiterada, en concurso ideal con el delito de lesiones.

Agentes Fiscales, mediante alegatos de prueba, establecieron que el ahora sentenciado cometió el ilícito en el Barrio San Antonio de las Higueras, en el municipio de Ciudad Fernández, donde agredió física y sexualmente a la víctima.

Una vez establecida la denuncia contra el agresor, elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron la captura de Lorenzo "N" en la zona centro de Ciudad Fernández, mediante una orden de aprehensión obtenida a solicitud del personal litigador de la Delegación Tercera del ente procurador de justicia.

A lo largo de las distintas etapas del proceso penal, la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes ante la autoridad judicial, quien impuso una pena privativa de la libertad de 9 años y un mes contra el sentenciado, período en el que permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región.

Además, deberá pagar dos sumas monetarias, una al Estado y otra como reparación del daño en favor de la víctima. Con ello, la Fiscalía potosina reafirma su compromiso con la justicia y la seguridad de la ciudadanía.