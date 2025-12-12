logo pulso
Dan a 22 años de prisión a sujeto por violación en la Huasteca

La Fiscalía obtiene sentencia condenatoria por violación a menor en la Huasteca

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 02:34 p.m.
A
Dan a 22 años de prisión a sujeto por violación en la Huasteca

SLP.– La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de prisión en contra de Francisco "N" por el delito de violación agravada, en concurso real homogéneo, cometido en agravio de una persona menor de edad en la región Huasteca.

De acuerdo con la información oficial, los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público, donde se señaló que el ahora sentenciado habría cometido agresiones sexuales en distintas ocasiones contra una menor de identidad reservada. A partir de la denuncia, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes y solicitó una orden de aprehensión.

Francisco "N" fue detenido por elementos de la Policía de Investigación en el municipio de Tamazunchale y posteriormente vinculado a proceso. El procedimiento penal continuó conforme a lo establecido en la ley hasta la etapa de juicio oral.

Durante la audiencia, la FGESLP acreditó la responsabilidad penal del acusado, por lo que la autoridad judicial emitió la sentencia condenatoria e impuso una pena de 22 años de prisión, además del pago de una reparación del daño y una sanción económica adicional.

El sentenciado permanecerá recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región, donde también se determinó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la condena.

