Dan 7 años de cárcel a sujeto por violación

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas obtuvo una sentencia condenatoria contra Silvestre “N”, luego de acreditar su responsabilidad en el delito de violación específica agravada, cometido en el municipio de Aquismón.

De acuerdo con la denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), el señalado agredió sexualmente a la víctima en un domicilio ubicado en la localidad de Eureka.

Ante estos hechos, el personal litigador inició las investigaciones correspondientes y gestionó la orden de aprehensión para presentarlo ante la autoridad judicial.

Tras su captura por parte de la Policía de Investigación (PDI), Silvestre “N” fue vinculado a proceso y se siguió el procedimiento penal conforme a derecho.

Posteriormente, los agentes Fiscales lograron que aceptara su responsabilidad, por lo que se solicitó la aplicación de un procedimiento abreviado. Como resultado, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria que impone siete años y seis meses de prisión, además de dos sanciones económicas: una por concepto de reparación del daño y otra de carácter pecuniario.

El sentenciado permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región, donde quedarán suspendidos sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure su condena.