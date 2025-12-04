logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dan 7 años de cárcel a sujeto por violación

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Dan 7 años de cárcel a sujeto por violación

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas obtuvo una sentencia condenatoria contra Silvestre “N”, luego de acreditar su responsabilidad en el delito de violación específica agravada, cometido en el municipio de Aquismón.

De acuerdo con la denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), el señalado agredió sexualmente a la víctima en un domicilio ubicado en la localidad de Eureka.

Ante estos hechos, el personal litigador inició las investigaciones correspondientes y gestionó la orden de aprehensión para presentarlo ante la autoridad judicial.

Tras su captura por parte de la Policía de Investigación (PDI), Silvestre “N” fue vinculado a proceso y se siguió el procedimiento penal conforme a derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Posteriormente, los agentes Fiscales lograron que aceptara su responsabilidad, por lo que se solicitó la aplicación de un procedimiento abreviado. Como resultado, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria que impone siete años y seis meses de prisión, además de dos sanciones económicas: una por concepto de reparación del daño y otra de carácter pecuniario.

El sentenciado permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región, donde quedarán suspendidos sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure su condena.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestado por traer un arma prohibida
Arrestado por traer un arma prohibida

Arrestado por traer un arma prohibida

SLP

Redacción

Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes
Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes

Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes

SLP

Redacción

Por agredir a a policías individuo es detenido
Por agredir a a policías individuo es detenido

Por agredir a a policías individuo es detenido

SLP

Redacción

Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava
Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava

Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava

SLP

Redacción

Uno le pegó por alcance a otro y lo hizo volcar a la altura del puente Niño Artillero