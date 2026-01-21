Dan seis años de prisión a violador en la Huasteca

HUEHUETLÁN.- Un juez dictó una sentencia de seis años de prisión, a un hombre señalado de ultrajar a una joven, en la delegación de Huichihuayán.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas de la Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Julio "N", por su responsabilidad en el delito de violación.

Los hechos se registraron al interior de un domicilio ubicado en la localidad de Huichihuayán, donde el hoy sentenciado agredió a la víctima.

Tras la denuncia correspondiente, se dio inicio a la carpeta de investigación por parte de la FGE.

Agentes del Ministerio Público integraron los datos de prueba necesarios, mismos que fueron presentados ante un Juez de control, quien libró una orden de aprehensión en contra del imputado.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación. Durante el desarrollo del proceso penal, la representación social llevó a cabo las diligencias conforme a derecho, logrando que el acusado aceptara su responsabilidad, por lo que su defensa solicitó la conclusión anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado.

En audiencia, la autoridad judicial dictó una sentencia condenatoria de seis años de prisión, además del pago de la reparación del daño a favor de la víctima y una sanción económica adicional.

Asimismo, Julio "N" permanecerá recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social, donde cumplirá la pena impuesta, con la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el tiempo que dure la condena.