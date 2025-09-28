Delincuente roba tienda Oxxo de Ciudad Valles
El delincuente amenazó con un arma blanca a la cajera de la tienda Oxxo en Vista Hermosa para llevarse el dinero de las ventas.
CIUDAD VALLES. Un hombre que portaba un arma blanca cometió un robo en la tienda Oxxo de la colonia Vista Hermosa.
El hecho ocurrió la tarde de este domingo en el establecimiento ubicado sobre la avenida Adolfo López Mateos esquina con calle Bocanegra.
El delincuente ingresó al local, se dirigió a la persona encargada de la caja, sacó un arma blanca y la amagó para que le entregara el dinero de las ventas. Posteriormente salió a toda prisa y se dio a la fuga con rumbo desconocido.
Minutos después arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, a quienes los trabajadores de la tienda informaron lo ocurrido.
Los policías emitieron una alerta para tratar de localizar al responsable, sin embargo, no tuvieron éxito.
