logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

CASA PRIME

LA EVOLUCIÓN HACIA UNA NUEVA ERA GASTRONÓMICA, AHORA EN SLP

Por Redacción PULSO

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Después de más de una década de consolidarse como referente en la industria gastronómica, Sonora PRIME evoluciona y da la bienvenida a una nueva identidad: CASA PRIME, un concepto que refleja la excelencia, el detalle y la calidez que caracterizan a la marca, ahora elevados a un espacio donde cada comensal se siente en casa.

CASA PRIME representa la unión entre tradición y vanguardia. Con diez sucursales en México, la firma apuesta por una propuesta gastronómica que no solo destaca por sus cortes de carne premium y su cava con más de 300 etiquetas de vino, sino también por un diseño arquitectónico cuidado al detalle, mixología innovadora y un servicio que busca hacer sentir a cada invitado como parte de la familia. 

La presentación formal de CASA PRIME San Luis Potosí, tuvo lugar en una cena única que reunió a más de 180 invitados, quienes forman parte fundamental de esta evolución.

San Luis Potosí se convierte en el quinto restaurante de la marca en transformarse a CASA PRIME, después de Puerto Vallarta, Artz (CDMX), Santa Fe (CDMX) y Centro Histórico (CDMX). 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Muy pronto se sumarán Masaryk, Insurgentes en la capital, además de Guadalajara, Monterrey y Puebla en el interior de la República.

Bajo la dirección de México Hospitality Group, CASA PRIME emprende el camino hacia una nueva historia en la que la tradición, innovación y calidez, se unen para redefinir la experiencia del steakhouse en México. “En esta nueva Casa queremos que cada persona viva una experiencia completa: desde el sabor impecable de cada platillo hasta la hospitalidad que nos distingue. Evolucionamos porque nuestros clientes lo merecen y porque creemos que la excelencia siempre debe reinventarse”, señaló Moisés Isón, CEO fundador de CASA PRIME.

La transformación a CASA PRIME incluye una renovación integral de imagen, espacios más cálidos y contemporáneos, y un enfoque en la experiencia de nuestros invitados como eje central.

CASA PRIME invita a amigos, aliados y comensales en general a descubrir esta evolución, celebrando juntos el inicio de una nueva etapa en la que cada visita será sinónimo de excelencia gastronómica y hospitalidad. 

CASA PRIME es parte de México Hospitality Group. www.casaprime.mx @casaprimestea.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CASA PRIME
CASA PRIME

CASA PRIME

SLP

Redacción

LA EVOLUCIÓN HACIA UNA NUEVA ERA GASTRONÓMICA, AHORA EN SLP

¡UNEN SUS VIDAS!MARIFER Y GUSTAVO
¡UNEN SUS VIDAS!MARIFER Y GUSTAVO

¡UNEN SUS VIDAS! MARIFER Y GUSTAVO

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN FELICIDAD CON SUS SERES QUERIDOS Y AMIGOS

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR
¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

SLP

Maru Bustos

CELEBRA EN GRANDE RECIBIR LA COMUNIÓN

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA
TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

SLP

Maru Bustos

DISFRUTA CON SUS PRIMOS Y AMIGOS DE SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS