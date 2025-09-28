Después de más de una década de consolidarse como referente en la industria gastronómica, Sonora PRIME evoluciona y da la bienvenida a una nueva identidad: CASA PRIME, un concepto que refleja la excelencia, el detalle y la calidez que caracterizan a la marca, ahora elevados a un espacio donde cada comensal se siente en casa.

CASA PRIME representa la unión entre tradición y vanguardia. Con diez sucursales en México, la firma apuesta por una propuesta gastronómica que no solo destaca por sus cortes de carne premium y su cava con más de 300 etiquetas de vino, sino también por un diseño arquitectónico cuidado al detalle, mixología innovadora y un servicio que busca hacer sentir a cada invitado como parte de la familia.

La presentación formal de CASA PRIME San Luis Potosí, tuvo lugar en una cena única que reunió a más de 180 invitados, quienes forman parte fundamental de esta evolución.

San Luis Potosí se convierte en el quinto restaurante de la marca en transformarse a CASA PRIME, después de Puerto Vallarta, Artz (CDMX), Santa Fe (CDMX) y Centro Histórico (CDMX).

Muy pronto se sumarán Masaryk, Insurgentes en la capital, además de Guadalajara, Monterrey y Puebla en el interior de la República.

Bajo la dirección de México Hospitality Group, CASA PRIME emprende el camino hacia una nueva historia en la que la tradición, innovación y calidez, se unen para redefinir la experiencia del steakhouse en México. “En esta nueva Casa queremos que cada persona viva una experiencia completa: desde el sabor impecable de cada platillo hasta la hospitalidad que nos distingue. Evolucionamos porque nuestros clientes lo merecen y porque creemos que la excelencia siempre debe reinventarse”, señaló Moisés Isón, CEO fundador de CASA PRIME.

La transformación a CASA PRIME incluye una renovación integral de imagen, espacios más cálidos y contemporáneos, y un enfoque en la experiencia de nuestros invitados como eje central.

CASA PRIME invita a amigos, aliados y comensales en general a descubrir esta evolución, celebrando juntos el inicio de una nueva etapa en la que cada visita será sinónimo de excelencia gastronómica y hospitalidad.

CASA PRIME es parte de México Hospitality Group. www.casaprime.mx @casaprimestea.