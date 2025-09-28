Fallecen esposos al caer a barranco

REAL DE CATORCE.- Trágica muerte tuvo un matrimonio de comerciantes originario de Los Catorce, el vehículo en que viajaban se quedó sin frenos en un camino sinuoso y terminó en un barranco; de ahí fueron rescatados los cuerpos por parte de los socorristas.

Fue la madrugada de este sábado, que los esposos José Luis y Norma Alicia iban en su vehículo circulando por el camino vecinal que lleva de Real de Catorce a la comunidad Los Catorce, sobre un tramo peligroso que no es recomendado para autos particulares, solamente para vehículos turísticos de los denominados willys.

Debido a que presuntamente el automóvil tuvo una falla mecánica al quedarse sin frenos, éste cayó en un profundo barranco entre rocas y arbustos a la altura del Socavón de La Purísima, dando varias volteretas y lamentablemente la pareja falleció en este accidente al presentar múltiples lesiones.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal y Policía Municipal, quienes estuvieron haciendo distintas labores para rescatar los cuerpos de quien en vida eran identificados como José Luis y Norma Alicia.

De acuerdo a los reportes preliminares, el vehículo en el que viajaban perdió el sistema de frenos y al no contar con la tracción adecuada cayó al barranco en el camino.

Las autoridades mencionaron que este camino únicamente es para las willys, dado que no reúne las condiciones de seguridad para el tránsito de vehículos particulares y actualmente hay señalética que prohíbe el paso a vehículos particulares.

Por lo tanto, se se pide a los habitantes de Real de Catorce y a los visitantes acatar dichas disposiciones, para prevenir más accidentes en esta área.