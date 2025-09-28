logo pulso
Auto termina entre árboles tras accidente en Tanlajás

Un vehículo se sale del camino y termina en un desnivel en Tanlajás. No se reportan heridos en el incidente.

Por Huasteca Hoy

Septiembre 28, 2025 02:44 p.m.
A
Auto termina entre árboles tras accidente en Tanlajás

TANLAJÁS. Solo daños materiales dejó un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera estatal Agua Hedionda–Tanlajás.

La mañana de este domingo, oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron a la localidad Quelavitadz Calabazas para tomar conocimiento del hecho.

En el lugar encontraron un vehículo rojo, modelo atrasado, que había salido de la cinta asfáltica y terminó en un desnivel, atorado entre árboles de plátano.

El conductor resultó ileso y explicó que circulaba por la mencionada carretera estatal cuando, al tomar una curva, la unidad derrapó y perdió el control del volante, lo que ocasionó que se saliera del camino.

Para retirar el vehículo fue necesaria la intervención de una grúa solicitada por los agentes.

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP

Huasteca Hoy

