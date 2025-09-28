Auto termina entre árboles tras accidente en Tanlajás
Un vehículo se sale del camino y termina en un desnivel en Tanlajás. No se reportan heridos en el incidente.
TANLAJÁS. Solo daños materiales dejó un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera estatal Agua Hedionda–Tanlajás.
La mañana de este domingo, oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron a la localidad Quelavitadz Calabazas para tomar conocimiento del hecho.
En el lugar encontraron un vehículo rojo, modelo atrasado, que había salido de la cinta asfáltica y terminó en un desnivel, atorado entre árboles de plátano.
El conductor resultó ileso y explicó que circulaba por la mencionada carretera estatal cuando, al tomar una curva, la unidad derrapó y perdió el control del volante, lo que ocasionó que se saliera del camino.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Para retirar el vehículo fue necesaria la intervención de una grúa solicitada por los agentes.
no te pierdas estas noticias
Auto termina entre árboles tras accidente en Tanlajás
Huasteca Hoy
Un vehículo se sale del camino y termina en un desnivel en Tanlajás. No se reportan heridos en el incidente.
Adulto mayor provoca choque en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Un adulto mayor cruzó sin precaución la Avenida Universidad con su camioneta, provocando un choque con un taxi en Ciudad Valles.
Localizan a hombre sin vida en Mexquitic
Redacción
Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida en la comunidad de Guadalupe Victoria