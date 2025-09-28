Hombre herido llega sin vida a una clínica

Cuando era trasladado a recibir atención médica luego de ser atacado a balazos, un hombre perdió la vida a bordo de una camioneta y quedó finalmente dentro de la unidad frente a una clínica particular de la avenida Ricardo B. Anaya a donde era trasladado por los familiares.

El hecho se reportó a las autoridades cerca de las dos de la tarde en el sentido de que en frente a la clínica Mar Charbel, en la avenida Ricardo B. Anaya, un sujeto estaba sin vida en el interior de una camioneta Chevrolet de color blanco.

Elementos de la Policía de Investigación llegaron al lugar para iniciar las indagatorias y los familiares indicaron que el hombre se vio envuelto en un hecho violento suscitado en la colonia San Luis Uno, en donde fue baleado por varios individuos.

En la agresión el afectado recibió diversos impactos de bala mientras que los atacantes se daban a la fuga; al darse cuenta de ello, los parientes lo subieron a una camioneta Chevrolet y a toda velocidad se dirigieron a la clínica referida para que recibiera atención médica.

Sin embargo, al llegar a la clínica los doctores acudieron a revisarlo pero se percataron que ya iba sin vida, por lo que ya no fue necesario su ingreso y lo dejaron dentro a la camioneta hasta la llegada de las autoridades para que tomaran conocimiento.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares, mientras tanto la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para dar con los autores del asesinato y proceder de acuerdo a la ley.