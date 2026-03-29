Deportan individuo y lo encierran por violación

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Óscar "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada, en agravio de una persona menor de edad en el municipio de Salinas.

Agentes Fiscales de la Delegación Primera iniciaron las indagatorias tras la denuncia por hechos ocurridos en la localidad Diego Martín, donde el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima y posteriormente salió del país con la finalidad de evadir la acción de la justicia.

Derivado de las investigaciones realizadas por la FGE, se tuvo conocimiento de que dicha persona fue detenida por autoridades de los Estados Unidos de América (EUA) y que sería deportada a territorio nacional.

La Fiscalía de SLP desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

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En virtud de lo anterior, y mediante convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, elementos de aquella entidad lograron la detención del imputado, quien posteriormente fue entregado a la Policía de Investigación (PDI) potosina.

Al momento de su captura, a Oscar "N" se le informó sobre el mandamiento judicial en su contra, así como de sus derechos constitucionales.

Posteriormente, el señalado fue trasladado a la capital potosina e ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien definirá su situación jurídica.