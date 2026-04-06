Desaparece joven en río Moctezuma, en la Huasteca

TANQUIÁN.- Un joven que tenía problemas de adicción desapareció en las aguas del río Moctezuma, en el municipio de Tanquián, en la Huasteca Potosina.

Desde la tarde del sábado, policías y voluntarios realizan un operativo para tratar de localizar a un joven identificado como José Luis "N", apodado "La Cachonda".

Fuentes oficiales informaron que dicha persona habría ingresado al río a la altura de la localidad La Ceiba y ya no salió; por ello, presumen que pudo haber fallecido por ahogamiento.

Las labores se suspendieron al caer la noche y se reanudaron este domingo al amanecer, pero tras casi veinticuatro horas de búsqueda, el joven no había sido localizado. Desde hace tiempo, José Luis enfrentaba problemas de adicción, lo que ocasionó que tuviera conductas negativas. Vecinos de diferentes sectores lo señalaban de robos o daños a su patrimonio.

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Un usuario de redes sociales compartió este domingo un video que grabó hace un mes, donde se observa al joven contemplando el río Moctezuma desde el puente El Corozal. La búsqueda en el río y sus márgenes permanece activa.