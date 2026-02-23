Desarticulan presunta célula criminal en Valles

Ciudad Valles.- En el marco del operativo de acción "Huasteca Segura", dispuesto por la Guardia Civil del Estado (GCE), luego de tareas de inteligencia y mediante recorridos de seguridad y vigilancia, fueron detenidos cuatro hombres que presuntamente forman parte de una célula criminal.

La GCE informó que a los cuatro sujetos se les encontraron 34 dosis de la droga sintética conocida como "cristal" y 11 dosis de hierba seca en color verde al parecer marihuana, además de 10 artefactos "ponchallantas", 500 pesos en efectivo y una camioneta MG tipo 5 modelo 2025 en color negro sin datos negativos.

Marte N. de 23 años, José N. de 24 años, Manuel N. de 37 años de edad y Josué N. de 22 años de edad, fueron informados de sus derechos y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) hizo un llamado a la población a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima en caso de ser víctima o testigo de algún hecho ilícito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí