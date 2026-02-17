Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que mantiene un operativo de vigilancia preventiva con motivo de los Carnavales 2026 que se realizan en colonias del cuadrante sur de la ciudad.

De acuerdo con la corporación municipal, en las acciones participan elementos de la Policía de la Capital, en coordinación con la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de resguardar el orden durante las festividades.

El denominado Operativo Carnaval 2026 contempla presencia policial tanto en actividades nocturnas como diurnas, a fin de atender cualquier eventualidad y mantener condiciones de seguridad para asistentes y organizadores.

La autoridad municipal no detalló el número de elementos desplegados ni incidencias registradas hasta el momento.

