logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

Policía Municipal, Guardia Nacional y Sedena mantienen vigilancia preventiva

Por Redacción

Febrero 17, 2026 11:15 a.m.
A
Seguridad reforzada en Carnavales 2026.

Seguridad reforzada en Carnavales 2026.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que mantiene un operativo de vigilancia preventiva con motivo de los Carnavales 2026 que se realizan en colonias del cuadrante sur de la ciudad.

De acuerdo con la corporación municipal, en las acciones participan elementos de la Policía de la Capital, en coordinación con la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de resguardar el orden durante las festividades.

El denominado Operativo Carnaval 2026 contempla presencia policial tanto en actividades nocturnas como diurnas, a fin de atender cualquier eventualidad y mantener condiciones de seguridad para asistentes y organizadores.

La autoridad municipal no detalló el número de elementos desplegados ni incidencias registradas hasta el momento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital
Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

SLP

Redacción

Policía Municipal, Guardia Nacional y Sedena mantienen vigilancia preventiva

Capturan a "El Regio" tras asalto en Colorines
Capturan a "El Regio" tras asalto en Colorines

Capturan a "El Regio" tras asalto en Colorines

SLP

Redacción

Autoridades señalan que cuenta con antecedentes en San Luis Potosí y Nuevo León.

Adulto mayor deambula en silla de ruedas
Adulto mayor deambula en silla de ruedas

Adulto mayor deambula en silla de ruedas

SLP

Redacción

Fue localizado sobre Gómez Morín; al no ubicar a quien lo recibiría, lo trasladaron a su domicilio en el sur de la ciudad

Choca adulto mayor contra camión cañero
Choca adulto mayor contra camión cañero

Choca adulto mayor contra camión cañero

SLP

Huasteca Hoy

El conductor resultó lesionado y fue trasladado estable a una clínica tras el percance en el kilómetro 2