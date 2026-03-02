logo pulso
Seguridad

Detenidos en Villa de Reyes, vinculados a homicidio de empresarios: SSPC

Autoridades vinculan a la célula delictiva con hechos violentos en Zacatecas

Por Redacción

Marzo 02, 2026 03:32 p.m.
A
Detenidos en Villa de Reyes, vinculados a homicidio de empresarios: SSPC

Los tres integrantes de una célula delictiva detenidos este domingo en el municipio de Villa de Reyes, estarían implicados en la privación ilegal de la libertad y asesinato de los empresarios villerreyenses Pablo Ortega Venegas, de 36 años y Oscar Osvaldo Luna Silva, de 38 años.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC), que describió que los detenidos corresponden a Hugo N. "El Mono" de 26 años, José N. "El Tortas" de 29 años y Tereso N. "El Bélico" de 40 años.

Explicó que, de acuerdo con información derivada de labores de inteligencia de la Guardia Civil Estatal (GCE), los tres presuntos delincuentes habrían participado en los crímenes, entre ellos, el abandonar los cadáveres en el municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas.

Complementó que la facción no solo está vinculada a estos homicidios dolosos, sino que se presume su probable participación en hechos de alto impacto en la región, es decir, son considerados generadores de violencia.

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas para inhibir la incidencia delictiva y garantizar la tranquilidad de las y los potosinos", dijo en boletín de prensa.

El crimen cobró relevancia porque ambas personas tenían vínculos políticos con el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), de cara a elecciones del 2027, incluso la dirigencia estatal emecista demandó el esclarecimiento de los hechos.

Luego de identificar los cadáveres, en un comunicado difundido a principios del mes pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) descartó que el móvil de los asesinatos haya estado vinculado a cuestiones políticas.

Hallan sin vida a empresarios desaparecidos de Villa de Reyes

La FGE confirma que Oscar Osvaldo Luna y Pablo Ortega fueron localizados en Pinos, Zacatecas

