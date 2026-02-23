Detiene a un hombre por robo a ferretería

Derivado de la efectiva respuesta policial ante un reporte de robo a comercio, oficiales municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) efectuaron el aseguramiento de un hombre que fue señalado de ingresar a una ferretería ubicada en la colonia El Paseo, donde salió sin pagar diversos productos que ocultó en una bolsa, el costo de la mercancía asciende a un monto total de 5,510 pesos.

Realizando recorridos de prevención sobre el cuadrante centro, agentes de Guardia Municipal fueron informados, a través de radiofrecuencia, de un robo a comercio en proceso, solicitando su intervención en un negocio con razón social Ferretería Mega Fix ubicada en la avenida Universidad de la mencionada colonia.

Al llegar al lugar, los agentes municipales fueron informados de un hombre que fue ubicado ocultando mercancía en una bolsa, al pasar por el área de cajas no realizó ningún pago saliendo del lugar e intentó huir a bordo de una motocicleta.

Los oficiales municipales tuvieron contacto con el señalado, a quien se le realizó una inspección preventiva de seguridad, decomisándole diversas herramientas que fueron sustraídas, dando un monto total de 5,510 pesos.

A petición de la parte afectada, se dio lectura a los derechos que le asisten como persona detenida a quien dijo llamarse Juan Jesús N de 43 años, quien fue llevado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente fue presentado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.