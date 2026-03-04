logo pulso
Seguridad

Detiene GCE a 35 infractores en un solo día

Por Redacción

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Detiene GCE a 35 infractores en un solo día

Durante los dispositivos preventivos y de vigilancia en las cuatro regiones, en las últimas 24  horas elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de 35 presuntos infractores, incautaron droga y aseguraron vehículos con reporte de robo.

La corporación informó que 26 de los detenidos fueron por presuntos delitos contra la salud, uno por portación de arma prohibida, uno por allanamiento, uno por conducir un vehículo con reporte de robo, uno por conducir un vehículo con placas sobrepuestas, uno por delitos contra la seguridad de tránsito y cuatro por violencia familiar.

Además, la GCE recuperó cinco unidades con reporte de robo durante diferentes operativos de seguridad y decomisó 106 gramos de marihuana, 61 dosis de la droga sintética conocida como "cristal", cinco de "crack" y 10 objetos "ponchallantas".

Los operativos de seguridad continúan en todas las zonas de la entidad a fin de disminuir el índice delictivo y así mejorar la paz social.

