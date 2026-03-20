logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detiene la GCE A 34 infractores en operativos

La mayoría por delitos contra la salud, portación de arma y violencia familiar

Por Redacción

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Detiene la GCE A 34 infractores en operativos

Como resultado de los trabajos enfocados en garantizar la paz y la seguridad en la entidad, la Guardia Civil Estatal detuvo a 32 personas por su probable participación en actividades constitutivas de delito.

Además, la GCE decomisó un total de 114.3 gramos de marihuana, 56 dosis de "cristal", cuatro de cocaína, cinco de "crack" y 25 objetos "ponchallantas", lo que derivó en la detención de 21 personas por presuntos delitos contra la salud.

También se detuvo a cuatro personas por violencia familiar, dos por delitos contra la seguridad de tránsito, dos por portación de armas prohibidas y un hombre por conducir un vehículo con reporte de robo; además, la corporación estatal aseguró tres unidades hurtadas, una de ellas tras labores preventivas de la División Caminos.

Las detenciones por delito contra la salud se dieron cuando los presuntos fueron detectados mediante operativos en las distintas zonas, en especial en la zona metropolitana, en donde se les encontraron diversas dosis tanto de cristal como de marihuana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, a los acusados de lesiones se les arrestó luego de que las víctimas solicitaran auxilio al ser agredidas.

En todos los casos, a los detenidos se les trasladó ante la autoridad competente a fin de que les sea definida su situación legal.

Con ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad, para construir una entidad más segura en las cuatro regiones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala
Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

SLP

Redacción

Joven de 19 años denunció que fue seguida por varias calles

Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde
Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Tras la fuerte de la colisión, se reporta a uno de los choferes lesionado

También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala
También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala

También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala

SLP

Rubén Pacheco

Inició un procedimiento en Asuntos Internos para determinar sanciones administrativas

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE
Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

SLP

Redacción

Entre los aseguramientos destacan drogas como marihuana, cristal, cocaína y vehículos con reporte de robo.