Detiene la GCE A 34 infractores en operativos

Como resultado de los trabajos enfocados en garantizar la paz y la seguridad en la entidad, la Guardia Civil Estatal detuvo a 32 personas por su probable participación en actividades constitutivas de delito.

Además, la GCE decomisó un total de 114.3 gramos de marihuana, 56 dosis de "cristal", cuatro de cocaína, cinco de "crack" y 25 objetos "ponchallantas", lo que derivó en la detención de 21 personas por presuntos delitos contra la salud.

También se detuvo a cuatro personas por violencia familiar, dos por delitos contra la seguridad de tránsito, dos por portación de armas prohibidas y un hombre por conducir un vehículo con reporte de robo; además, la corporación estatal aseguró tres unidades hurtadas, una de ellas tras labores preventivas de la División Caminos.

Las detenciones por delito contra la salud se dieron cuando los presuntos fueron detectados mediante operativos en las distintas zonas, en especial en la zona metropolitana, en donde se les encontraron diversas dosis tanto de cristal como de marihuana.

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Por su parte, a los acusados de lesiones se les arrestó luego de que las víctimas solicitaran auxilio al ser agredidas.

En todos los casos, a los detenidos se les trasladó ante la autoridad competente a fin de que les sea definida su situación legal.

Con ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad, para construir una entidad más segura en las cuatro regiones.