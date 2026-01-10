Detienen a 3 por robo a comercio y cohecho

Derivado de la presencia desplegada en toda la demarcación, y de la respuesta oportuna a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer y un hombre por presunto robo a comercio, y a un hombre por presunto cohecho, esto en las colonias Jardines del Valle y 21 de Marzo.

Oficiales municipales se presentaron en un supermercado ubicado en Bulevar Valle de los Fantasmas, en la colonia Jardines del Valle, donde personal del establecimiento indicó que dos personas querían salir con productos sin pagar, detectándolas en el estacionamiento a bordo de un vehículo.

Luego de acercarse con las personas señaladas y entrevistarlas, se identificaron como Bernardina "N" de 39 años y Jordan "N" de 21, encontrándoles tres botellas del área de vinos y licores, las cuales aseguraron no poder pagar.

Por otra parte, en la calle 16 de Septiembre, en la colonia 21 de Marzo, policías soledenses tuvieron contacto con un sujeto que incurría en faltas administrativas, mismo que fue interceptado, y después de dialogar con él se identificó como Cristian "N" de 42 años, quien ofreció la cantidad de 500 pesos para que lo dejaran irse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por presunto robo a comercio y presunto cohecho, respectivamente, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.