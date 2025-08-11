Detienen a 333 infractores en una semana

En la semana del dos al ocho de agosto, agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de un total de 333 personas por su probable participación en diversos ilícitos, de las cuales nueve quedaron a disposición de autoridades federales y el resto ante la Fiscalía General del Estado.

Dentro de la estrategia para prevenir delitos patrimoniales, en esta semana se recuperaron 20 unidades vehiculares, de las cuales 11 son automotores y nueve son motocicletas.

Asimismo, la Guardia Civil Estatal decomisó un kilo con 530 gramos de marihuana, 342 dosis de “cristal” o metanfetamina, 56 de cocaína y una planta de marihuana con un peso aproximado de cuatro kilos.

También se aseguraron dos mil litros de Gas LP, donde fue detenido un sujeto por parte de la División Caminos, por probable tráfico de combustible.

Además de dichos aseguramientos, la corporación estatal informó que se puso a disposición de las autoridades un arma de fuego larga, cinco armas de fuego cortas, cuatro cargadores y 58 cartuchos útiles. Así como 22 armas prohibidas y 99 artefactos de varilla, conocidos como “poncha llantas”.

De los hechos destacados, resultó el auxilio otorgado a dos personas de origen extranjero, auxiliadas por los elementos de la GCE luego de notar que deambulaban desorientados sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero.